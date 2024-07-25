زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب بلدة "قلعة قاضي" جنوب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع عند الساعة 5:34:30 مساء اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (2:04:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش).

ووقع هذا الزلزال على عمق 10 كيلومترات؛ وتم الإبلاغ عن موقع مركز هذا الزلزال عند خط عرض 27.61 درجة شمالًا وخط طول 56.28 درجة شرقًا.

وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان: إن الزلزال لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية والأوضاع في منطقة الزلزال طبيعية.

وأضاف مهرداد حسن زاده: بحسب الاتصال مع حاكم مدينة بندر عباس ومسؤولي بلدتي فين وقلعة قاضي وكذلك الاتصال الهاتفي مع الهلال الأحمر وقسم الطوارئ بالمحافظة، لم يتم الابلاغ على أي إصابات او أضرار مادية.

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