باقري: تفتيش المركز الإسلامي في هامبورغ انتهاك لقواعد حرية الدين والفكر

ونشر علي باقري كني، القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس منشورا على شبكة التواصل الاجتماعي X وكتب: الإجراء الذي اتخذته السلطات القضائية -الشرطية الألمانية في تفتيش الأماكن المرتبطة بمركز هامبورغ الإسلامي، باعتباره أحد أقدم المراكز الإسلامية بماض يعود الى 70 عاما والذي هو تراث قيم لمرجع المسلمين الشيعة البارز آية الله بروجردي، يعد خطوة غير مبررة تنتهك القواعد والمعايير التي تحكم حرية الدين والفكر.

وأضاف: إن هذا الاجراء هدية للمتطرفين ودعاة العنف والتيارات الداعمة للإرهاب.

وكتب القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: إن الكيان الإرهابي الإسرائيلي، الذي يستخدم كل حادث لصرف الرأي العام عن الإبادة الجماعية للفلسطينيين، رحب أيضًا بهذا الإجراء الذي قامت به الشرطة الألمانية! .

وأكد باقري أن الحكومة الألمانية مسؤولة عن آثار وعواقب هذا التصرف العنيف وغير المبرر واضاف: ان جمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب الأمة الإسلامية والإيرانيين في الخارج، تدعم تعزيز الفكر والحضارة الإسلامية- الإيرانية وكذلك حقوق المسلمين والإيرانيين في أي نقطة من العالم، بما في ذلك ألمانيا.

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