المقاومة تستهدف آليات الاحتلال شرقي خان يونس

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا"، بقذيفة "الياسين 105"، في منطقة الشيخ ناصر، شرقي خان يونس.

وفي المنطقة نفسها، دمّرت كتائب القسّام "ميركافا" أخرى، بعد استهدافها بعبوة "شواظ"، بحيث اشتعلت النيران فيها. واستدعى ذلك هبوط الطيران المروحي من أجل إجراء عملية الإجلاء.

أما في مدينة رفح، جنوبي القطاع أيضاً، فاستهدفت "القسّام" جرافةً إسرائيليةً من نوع "D9"، بقذيفة "الياسين 105"، في حي السلام قرب المقبرة الشرقية. كما هبط الطيران المروحي الإسرائيلي من أجل إجلاء طاقم الجرافة.

بدورها، قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته، شمالي شرقي خان يونس، بقذائف "الهاون".

وأكدت السرايا هبوط طائرة مروحية تابعة للاحتلال، مع إطلاق قنابل دخانيةً، في مكان العملية، من أجل إجلاء الجنود المصابين.

وفي عملية مشتركة، فجّرت كتائب القسّام وسرايا القدس دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا"، عبر استهدافها بعبوة "ثاقب" وقذيفة "الياسين 105"، وذلك في محيط منطقة الشيخ ناصر.

من جهتها، قصفت كتائب شهداء الأقصى جنود الاحتلال وآلياته، بوابل من قذائف "الهاون"، من عيار 60 ملم، شمالي شرقي خان يونس.

وفي شرقي المدينة، قصفت "شهداء الأقصى" تجمعات "جيش" الاحتلال، بقذائف "الهاون".

وسبق أن نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد توثّق استهدافها "الجيش" الإسرائيلي في تل السلطان، غربي رفح، بصاروخين من نوع "107"، وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وفي وقت سابق، استدرجت كتائب القسّام قوتين إسرائيليتين إلى نفقين، في مخيم يبنا في رفح، وفجّرتهما في أفراد هاتين القوتين فور نزولهم، الأمر الذي أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح.

انتهى ** 2342