قيادي بحماس: المقاومة في الضفة قادرة على ابتداع أدوات نضالية جديدة لمقارعة المحتل

وشدد جبارين في لقاء عبر فضائية الجزيرة، على أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته متحد خلف المقاومة، مؤكداً أن كل استطلاعات الرأي في الضفة تعطي الأفضلية لهذا الخيار.

وأضاف:”على مدار هذه السنوات الطويلة من الاحتلال أبدع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في كل مرحلة بإيجاد أدوات نضالية وجهادية لمقارعة هذا الاحتلال المجرم الظالم الذي لا يميز بين فلسطيني وفلسطيني”.

واشار إلى أن "المقاومة ليست غريبة في الضفة، وكانت حاضرة دوماً سواءً خلال الانتفاضة الأولى 1987 أو الثانية 2000 وما بينهما انتفاضة النفق عام 1996، وكل الحروب وكل المراحل التي مر فيها أبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال”.

وعن تهديدات الاحتلال باستخدام الطيران في الضفة، رد رئيس حماس في الضفة:” هذه التهديدات لا تخيفنا، نحن على يقين أن أبناء الضفة سيبقون منتفضين ويستمرون بالإبداع في كل وسائل المقاومة”.

وتحدث جبارين عن اتفاق المصالحة الأخير، قائلاً:”حكومة الوحدة الوطنية المتفق عليها في الصين يجب أن تكون مسؤولة أمام المجتمع الدولي لتذهب وتقيم الدولة الفلسطينية التي ينادي بها العالم”.

ووجه جبارين رسالة للاحتلال:”رغم كل ما تمتلكون من قوة عسكرية واستخبارية ودعم لوجستي ومادي خارجي، فإننا سنهزمكم بإذن الله، لأن قوتنا تكمن في إيماننا وعقيدتنا بأننا أصحاب الحق وأنكم دخلاء على هذه الأرض”.

انتهى ** 2342

