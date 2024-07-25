جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة اثنين بمعارك غزة

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان جيش الاحتلال اعلن في بيان، إن “الرقيب نوعم دويك البالغ 19 عاما، من الكتيبة التاسعة، قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة”.

وأضاف أن “جنديين آخرين أصيبا بجروح خطيرة في معارك جنوب القطاع أيضا”.

ودأبت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء الاجتياح البري يوم الـ27 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و175 شهبدا، وإصابة 90 ألفا و403 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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