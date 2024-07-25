حماس: عملية قلقيلية رد طبيعي على الإبادة بغزة والانتهاكات في الضفة

وشددت حماس في بيان لها، الخميس، على أن عملية إطلاق النار البطولية التي نفذها مقاومو شعبنا الأبطال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية صباح اليوم وأدت لإصابة ثلاثة جنود؛ هي رد طبيعي على جرائم ومجازر الاحتلال المستمرة في قطاع غزة، ورسالة حية بالنار إلى المجرم الصهيوني بن غفير، أن اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى وفي عموم الضفة الغربية لن تمر دون عقاب.

وأكدت أن استمرار عمليات المقاومة وتصاعدها في الضفة الغربية، وثبات شعبنا ومقاومته الباسلة في قطاع غزة أمام حرب الإبادة الشاملة التي يشنّها النازيون الجدد ضده؛ يؤكّد أن كل محاولات النيل من هذا الشعب ومقاومته ستبوء بالفشل، وأن شعبنا ماضٍ في طريقه لنيل حرّيته واسترداد أرضه ومقدّساته، ومجابهة همجية جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، حتى كنسهم عن ثرى أرضنا المباركة، ونيل حقوقنا كاملة غير منقوصة.

وأصيب ثلاثة جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، بعملية إطلاق نار بطولية بالقرب من بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار، تجاه جنود الاحتلال على شارع 55 غرب بلدة عزون، شرقي مدينة قلقيلية.

واعترفت قوات الاحتلال بإصابة ثلاثة جنود تترواح جراحهم بين المتوسطة والخطيرة إثر عملية إطلاق النار من سيارة مسرعة غرب بلدة عزون.

انتهى ** 2342

