٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:١٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85549122
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ايران تتاهل الى الدور الثاني من بطولة شباب آسيا بالكرة الطائرة

٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:١٩ ص
رمز الخبر: 85549122
ايران تتاهل الى الدور الثاني من بطولة شباب آسيا بالكرة الطائرة

طهران / 26 تموز/يوليو/ارنا- حقق المنتخب الوطني الإيراني بالكرة الطائرة للشباب انتصاره الثالث على التوالي في بطولة آسيا تحت 20 سنة بفوزه على قطر.

ففي اطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة آسيا تحت 20 سنة للكرة الطائرة 2024، والتي انطلقت يوم الثلاثاء في سورابايا بإندونيسيا، فازت ايران على قطر 3-0  بنتائج "25-11" و"25-10" و"25-11".

وكانت ايران قد فازت على كل من الصين وتايوان بنتيجة 3-0 ايضا، وبذلك تصدرت المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط وتاهلت معها الصين التي حلت في المرتبة الثانية.

وتخوض ايران مباريات الدور الثاني ضمن المجموعة F الى جانب الصين واول وثاني المجموعة الرابعة اي كوريا الجنوبية وكازاخستان، فيما تضم المجموعة E اليابان والسعودية واندونيسيا والهند.

وستلتقي ايران في هذا الدور مع كازاخستان السبت ومع كوريا الجنوبية الاحد.

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