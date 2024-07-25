الرئيس الايراني المنتخب: سأبذل قصارى جهدي لدعم الرياضيين

وقال بزشكيان الخميس خلال حضوره المعسكر التدريبي لمنتخب المصارعة الذي سيتوجه الى باريس للمشاركة في الأولمبياد: المصارعون والذين يتخذون الخطى على طريق الرياضة يُعرفون بانهم أبطال الوطن.

وذكر أن البطل يُعرف كرمز للتحرر والفتوة، وأضاف: ان معظم مفاخر البلاد الرياضية كانوا في مجال المصارعة، ولا يزال الراحل تختي بروح الرجولة والحرية والإنسانية والشرف التي كان يتمتع بها يعد قدوة سياسية وثقافية واجتماعية، ومثل هؤلاء هم مصدر فخر للوطن.

وقال الرئيس المنتخب مخاطبا أعضاء المنتخب الوطني للمصارعة: أنتم مصدر فخر للوطن ومن القيم جدا أن تبذلوا كل جهودكم في هذا الاتجاه، ولكن النتيجة بيد الله.

وأضاف بزشكيان: المهم الآن انكم تبذلون قصارى جهدكم ولم تقصروا بهذا الاتجاه، ومهما حدث فهو مدعاة فخر للوطن، والله يعين شباب الوطن على السير على طريق الحرية والشرف والرجولة.

وأشار الرئيس المنتخب إلى أن أي نتيجة يمكن أن تحدث في الرياضة، وقال: جهودكم موضع تقدير وستكون بالتأكيد باعثة على الفخر، وسأبذل قصارى جهدي بكل صدق ودون أي منة لدعمكم ومساعدتكم.

وفي نهاية هذا اللقاء تم تقديم رمز اتحاد المصارعة للرئيس المنتخب من قبل المصارعين حسن يزداني ومحمد هادي ساروي.

انتهى ** 2342