رئيس جامعة القيادة والاركان الايرانية: مستعدون لتلبية الاحتياجات التدريبية للجيش العراقي

وقال الفريق حامد محمد قمر، مساعد شؤون التدريب في الجيش العراقي، خلال زيارة إلى الجامعة الحربية للجيش الإيراني: ان كبار الضباط العراقيين الذين تخرجوا من دورة القيادة والاركان الإيرانية أكثر كفاءة بكثير من الضباط الذين اجتازوا دورة القيادة والاركان في الناتو، وهم يتصرفون بكفاءة أكبر في جميع المسؤوليات الموكلة إليهم.

وأضاف: ولهذا السبب نريد زيادة حصة الضباط العراقيين في هذه الجامعة. لقد أدركنا أن ضباطنا ذوي الخبرة في باكستان جيدون أيضًا؛ وبعد التحقيق، تبين أن معظم أساتذة القيادة والاركان الباكستانية تخرجوا من جامعة "دافوس" للجيش الإيراني.

بدوره قال العميد حسين ولي وند، رئيس الجامعة الحربية العسكرية: إن العراق مهم بالنسبة لنا من ناحيتين، أولاً بسبب وجود المراقد المقدسة وثانياً بسبب الجوار؛ ولهذا السبب نحن على استعداد لتلبية كافة الاحتياجات التدريبية للجيش العراقي في مجال القيادة والاركان وغيرها من المجالات.

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