٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85549268
T T
٠ Persons

سمات

قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية

هجوم كبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية يتسبب في اضطرابات

٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ م
رمز الخبر: 85549268
هجوم كبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية يتسبب في اضطرابات

طهران / 26 تموز/يوليو/ارنا-تعرضت شركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف) ليل الخميس الجمعة لـ«هجوم ضخم واسع النطاق» يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد «بلبلة كبيرة»، على ما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

وأوضحت الشركة في بيان «سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير» من المسارات، مشيرة إلى أن «هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات».

انتهی**1426

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .