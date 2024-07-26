هجوم كبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية يتسبب في اضطرابات

وأوضحت الشركة في بيان «سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير» من المسارات، مشيرة إلى أن «هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات».

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