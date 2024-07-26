انطلاق حفل افتتاح أولمبياد "باريس 2024"

وبدأت فعاليات حفل الافتتاح في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش ويستمر 3 ساعات و45 دقيقة..

وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البداية باستقبال قادة دول العالم الذين حضروا حفل الافتتاح.

وللمرة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية، بدلا من استخدام الملعب الرئيس لألعاب القوى في العرض الافتتاحي، نقل المنظمون الحدث إلى خارجه وتحديدا إلى قلب العاصمة الفرنسية، تماشيا مع شعارهم "الألعاب مفتوحة على مصراعيها".

وأبحر ما بين ستة آلاف إلى سبعة آلاف رياضي يمثلون الوفود المشاركة في الدورة الأولمبية لمسافة 6 كيلومترات في نهر السين على متن 85 عبارة وقاربا.

الممثل الفرنسي من أصل مغربي جمال دبوز، سلم الشعلة الأولمبية لأسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان الذي سلمها لأطفال سيوصلون الشعلة عبر قارب يقطع نهر السين.

وافتتح قارب بعثة اليونان التي تعتبر مهد الألعاب الحديثة، العرض قبل أن تتبعه قوارب الوفود الأخرى فيما اختتم قارب فرنسا استعراض الدول المشاركة.

وشارك الرياضيون والمسؤولون من أكثر من 200 دولة في مسيرة على نهر السين في أكثر من 80 قاربا على مسافة 6 كيلومترات من جسر أوسترليتز إلى تروكادرو.

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