تحرك مركب البعثة الايرانية بنهر السين في حفل افتتاح أولمبياد باريس

وحمل مهدي اُلفتي (الجمباز) وندا شهسواري (تنس الطاولة) علم ايران خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024 ".

وحضر 31 من اعضاء البعثة الايرانية في المركب خلال مراسم الافتتاح فيما لم يشارك البعض الاخر استعدادا لمنافسات العابهم التي تجري السبت او الاحد.

وتتالف البعثة الايرانية من 40 عضوا منهم 29 رياضيا و 11 رياضية يتنافسون في اطار 13 لعبة وهي؛ العاب القوى، السباحة، رفع الاثقال، الدراجات الهوائية، المبارزة، الجمباز، التجذيف، تنس الطاولة، تسلق الصخور، القوس والنشاب، الرماية، التايكواندو، المصارعة (الحرة والرومانية).

انتهى ** 2342