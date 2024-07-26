٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85549619
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تحرك مركب البعثة الايرانية بنهر السين في حفل افتتاح أولمبياد باريس

٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٢ ص
رمز الخبر: 85549619
تحرك مركب البعثة الايرانية بنهر السين في حفل افتتاح أولمبياد باريس

طهران / 27 تموز/يوليو/ارنا- تحرك مركب بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دورة الألعاب الأولمبية في نهر السين بباريس خلال حفل افتتاح الدورة التى ستقام خلال الفترة من 26 تموز/يوليو الجاري حتى 11 آب/اغسطس المقبل.

وحمل مهدي اُلفتي (الجمباز) وندا شهسواري (تنس الطاولة) علم ايران خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024 ".

وحضر 31 من اعضاء البعثة الايرانية في المركب خلال مراسم الافتتاح فيما لم يشارك البعض الاخر استعدادا لمنافسات العابهم التي تجري السبت او الاحد.

وتتالف البعثة الايرانية من 40 عضوا منهم 29 رياضيا و 11 رياضية يتنافسون في اطار 13 لعبة وهي؛ العاب القوى، السباحة، رفع الاثقال، الدراجات الهوائية، المبارزة، الجمباز، التجذيف، تنس الطاولة، تسلق الصخور، القوس والنشاب، الرماية، التايكواندو، المصارعة (الحرة والرومانية).

انتهى ** 2342

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