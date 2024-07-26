٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85549634
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المقاومة الاسلامية في لبنان تواصل شن العمليات ضد الاحتلال

٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٥١ ص
رمز الخبر: 85549634
المقاومة الاسلامية في لبنان تواصل شن العمليات ضد الاحتلال

طهران / 27 تموز/يوليو/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي، في ‏مستوطنة "أفيفيم"، وإصابته إصابةً مباشرة.

وذكرت المقاومة، في بيانها، أنّ هذا الهجوم يأتي في إطار "ردها على اعتداء العدو الإسرائيلي على بلدة عيترون، جنوبي لبنان، ودعمها وإسنادها المستمرين للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

‏واستهدفت المقاومة، في الإطار عينه، رداً على الاعتداء على بلدة شيحين الجنوبية، "مبانيَ يستخدمها جنود العدو، في مستوطنة مسكاف عام"، محققةً إصابات مباشرة.

وشنّت المقاومة هجوماً جوياً، عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية، على ‏موقع "الراهب"، واستهدفت تجهيزاته وتموضعات الجنود فيه.

وكانت المقاومة أعلنت، عبر عدة بيانات سابقة، استهدافها اليوم موقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا المحتلة، وموقع "زبدين" في مزارع شبعا المحتلة، بالإضافة إلى استهداف مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال في ‏مستوطنة "أفيفيم"، ومبانٍ تستخدمها قواته في مستوطنة "شتولا".

انتهى ** 2342

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