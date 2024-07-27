٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85549641
T T
٠ Persons

سمات

لبنان: المقاومة الإسلامية تزفّ شهيدين على طريق القدس

٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٢٠ ص
رمز الخبر: 85549641
لبنان: المقاومة الإسلامية تزفّ شهيدين على طريق القدس

طهران / 27 تموز/يوليو/ارنا- زفّت المقاومة الإسلامية الشهيدين المجاهدين على طريق القدس عباس حسين حمود "أمير"، وفضل سميح نور الدين "مجاهد" من بلدة مركبا في جنوب لبنان.

وفي ما يلي نص بيان المقاومة الإسلامية حول الشهيد عباس حمود:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حسين حمود "أمير" مواليد عام 2000 من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

وفي ما يلي نص بيان المقاومة الإسلامية حول الشهيد فضل نور الدين:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد فضل سميح نور الدين "مجاهد" مواليد عام 1992 من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .