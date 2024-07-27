أولمبياد باريس.. صافرات استهجان تستقبل وفد الكيان الصهيوني

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات الجماهير التي حضرت الافتتاح وهي تطلق صافرات الاستهجان خلال مرور الوفد في نهر السين.

وكان منتخب الكيان الصهيوني الأولمبي بكرة القدم، قد واجه أيضا في استاد حديقة الأمراء في باريس، نظيره المالي، وسط عاصفة من صافرات الاستهجان.

ومنذ دخول اللاعبين أرضية الملعب في مواجهة المنتخب المالي، انفجرت المدرجات بصيحات الاستهجان والهتافات باسم غزة وحرية فلسطين.

وفي ظل منع دخول الشعارات السياسية إلى الملعب، قامت مجموعة بتصميم لافتة عملاقة كتب عليها “فلسطين حرة FREE PALESTINE”، عبر حمل أقمصة تحمل حروف هذه الرسالة.

وأظهرت مقاطع فيديو رجال أمن الملاعب في فرنسا وهم يحاولون منع المشجعين من رفع العلم الفلسطيني، حتى تطور الأمر إلى مناوشات.

وانطلقت الصافرات بكثافة، خلال عزف شيد الكيان، كما ارتفعت أعداد من الأعلام الفلسطينية في المدرجات.وكانت اللجنة الأولمبية الفلسطينية قد دعت إلى استبعاد الكيان الصهيوني من الألعاب الأولمبية في رسالة مفتوحة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ على خلفية العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.

انتهى ** 2342