الأونروا: 8 مدارس تعرضت لاستهداف إسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين

وأضافت: يتحمل الأطفال العبء الأكبر، حيث يوجد 625,000 طفل مصاب بصدمات نفسية عميقة وخارج النظام المدرسي. قبل السابع من أكتوبر، كان نصفهم يذهبون إلى مدارس الأونروا. ومع اندلاع هذه الحرب وبعد وقت قصير من جائحة كوفيد-19، فإننا نخاطر بحرمان جيل كامل من الفتيات والفتيان من التعليم الرسمي، وبذلك زرع بذور الكراهية والاستياء والصراع في المستقبل.

وتابعت: لا يمكن للتعليم الانتظار، ولهذا السبب، وحتى في خضم التحديات الهائلة التي تفرضها الحرب، فإننا ملتزمون، بالتعاون مع شركائنا في الأمم المتحدة، باستئناف التعليم لجميع أطفال غزة. ويبدأ ذلك في الأسبوع المقبل بتوفير الدعم في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي؛ والانتقال إلى تعليم القراءة والكتابة والرياضيات في بيئات غير رسمية؛ وتتوج هذه العملية بالعودة إلى التعليم الرسمي في المدارس.

واردفت قائلتاً: لقد أصبح تجاهل القانون الإنساني الدولي في غزة أمرًا شائعًا الآن. لا تزال النساء، والأطفال، والصحفيون، والعاملون في المجال الإنساني، يدفعون ثمنًا باهظًا بشكل مأساوي. والأونروا ليست استثناءً. فقد قُتل حتى الآن 199 من الزميلات والزملاء، الغالبية العظمى منهم مع عائلاتهم. لقد تعرض ما يقرب من ثلثي منشآت الوكالة، نحو 190 مبنى، للقصف، وبعضها مرتين. كما هدمت العديد من مدارسنا ولم تعد صالحة للاستخدام كمدارس.

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