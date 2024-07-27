استشهاد 7 فلسطينيين في قصف صهيوني جديد على قطاع غزة

وذكرت مصادر محلية أن انفجارا كبيرا دمر منزلا على رؤوس ساكنيه في غارة صهيونية على منزل جنوب "مخيم النصيرات"، ما أسفر عن استشهاد سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، لافتة إلى أن غارة أخرى على منزل بمنطقة "أرض أبو مهادي" غرب النصيرات أوقعت عددا من الجرحى لم يعرف عددهم حتى الآن.

وفي خان يونس وسط القطاع، استشهد فلسطيني بعد قنصه من قوات الاحتلال في محيط مدرسة أبو نويرة شرق المدينة، بينما جرى قصف منزل في بلدة "عبسان الكبيرة" شرقا.

وكانت مصادر طبية قد أكدت في وقت سابق وصول جثامين 26 شهيدا إلى "مجمع ناصر الطبي" منذ ساعات صباح اليوم.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ295 على التوالي إذ ارتفع عدد الشهداء إلى 39175 شهيدا و90403 جرحى، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

انتهى**3269