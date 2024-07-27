٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٥٥ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85550020
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قائد الدفاع الساحلي اليمني للميادين: مستمرون حتى تتوقف الحرب على غزة

٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٥٥ ص
رمز الخبر: 85550020
قائد الدفاع الساحلي اليمني للميادين: مستمرون حتى تتوقف الحرب على غزة

طهران / 27 تموز/يوليو/ارنا- أكد قائد لواء الدفاع الساحلي في القوات المسلحة اليمنية، اللواء الركن "محمد القادري" استمرار اليمنيين في القتال والدفاع "إلى أن ينتصر الحق وتتوقف الحرب على أطفال غزة والشعب الفلسطيني".

وقال "القادري" في تصريح لقناة الميادين: "من محافظة الحديدة، حارسة البحر الأحمر، نبعث برسالة، مفادها أن استهداف العدو الإسرائيلي لمحافظة الحديدة زادنا قوة وإرادة ومعنويات".

وأشار إلى خروج أبناء محافظة الحديدة "جميعاً وهم يلبون النداء ويقولون للكيان الصهيوني لن نضخع ولن نتنازل ولن نتراجع عن توجيهات السيد القائد" عبد الملك الحوثي.

وأضاف: "لن نتخلخل ولن نتراجع إلى أن تقف الحرب على أطفال غزة والنصر حليفنا مهما تكالب علينا الأعداء والكيان الصهيوني الأميركي".

وقال اللواء القادري إن صنعاء جاهزة "وأبناء الشعب في محافظة الحديدة جميعهم جاهزون".

وفي السياق،قد أعلن قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، أنّ جبهة الإسناد اليمنية دشّنت المرحلة الخامسة من التصعيد، عبر عملية "يافا إلى يافا المحتلة"، والتي استهدفت فيها القوات المسلحة اليمنية "تل أبيب" عبر مسيّرة "يافا"، الأسبوع الماضي.

وأضاف: أن "الهدف من الاعتداء على الحديدة كان استعراضيا وفي سياق الاستهداف الاقتصادي للشعب اليمني ومحاولة لردع اليمن عن مناصرة فلسطين وإسنادها"، مشددا على أن الإسرائيليين "يعرفون، عبر التجربة، تصميم الجيش اليمني وثباته، لذلك، هم يرونه عدوا غريبا لا تنطبق عليهم قواعد الردع المعتادة".

وجدد السيد الحوثي التأكيد أن "الرد على العدوان الإسرائيلي آت ولا بد منه".

انتهی**1426

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