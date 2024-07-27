12 شهيدا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح

کما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين أحدهما طفل إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

کما أفاد،باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف بمسيرة إسرائيلية استهدف مقبرة وسط مدينة خان يونس، مشيرا إلى وقوع إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.

و اضاف مراسل الجزيرة: استشهد طفل في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

کما أفادت مصادر طبية للجزيرة بوصول جثث 14 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ صباح اليوم السبت.

ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية بدير البلح إلى 20

وأفادالمتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة:أكثر من 20 شهيدا حتى الآن إثر الغارة الإسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح.

وقال:أكثر من 60% من الإصابات التي وصلت المستشفى خطيرة.المستشفى يفتقر للأدوية اللازمة لإنقاذ حياة المصابين جراء الغارة.نحتاج بشدة للأدوية وللطواقم الطبية لتوفير الرعاية للمصابين.

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