مراسم تسليم مرسوم تنصيب الرئيس المنتخب ستقام برعاية قائد الثورة الإسلامیة غدا الأحد

وستقام مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد "مسعود بزشکیان"غدا الأحد الساعة العاشرة صباحا، برعایة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد "علي الخامنئي" بحضور مسؤولين وطنيين وعسكريين ورؤساء وأساتذة الحوزات العلمية والجامعات وممثلي مختلف النقابات وأسر الشهداء والسفراء المقيمين في طهران بحسينية الامام الخميني (ره).

وسیصادق قائد الثوره الاسلامیه سماحه ایه الله السید علی الخامنئی علی قرار تنصیب "مسعود بزشكيان"،رئیسا للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه ویاتی تسلیم مرسوم الولایه الرئاسیه الرابعة عشرة لبزشکیان من قبل قائد الثوره الاسلامیه وفقا للماده 110 من الدستور.

وسيقدم وزير الداخلية في هذه المراسم، تقريرا عن عملية إجراء الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14، وبعد تنفیذ قرار التنصیب سیلقی کل من سماحه قائد الثوره الإسلامیه ومسعود بزشکیان کلمه فی هذه المراسم.

یذکر أنه قد افاد عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي الايراني "مجتبى يوسفي" بأن مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد ستقام يوم الاحد 28 تموز/يوليو الجاري بحضور قائد الثورة الاسلامية ومسؤولين وطنيين وعسكريين في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران.

وتابع عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي الايراني انه وبعد الانتهاء من مراسم تنصيب الرئيس الجديد، ستقام مراسم اداء اليمين الدستورية يوم الثلاثاء 30 تموز/يوليو الجاري في مجلس الشورى الإسلامي بحضور رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام" غلام حسين ايجئي" ،رئيس المحكمة العليا في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام " محمد جعفر منتظري" وأعضاء مجلس صيانة الدستور.

واوضح يوسفي انه وخلال مراسم اداء اليمين الدستورية، ووفقا للمادة 121 من الدستور الايراني، يؤدي الرئيس المنتخب اليمين :بأنه سوف يستثمر كل ما لديه من قدرات وامكانيات بالمسؤوليات الملقاة علی عاتقه "، ومن ثم يوقع القسم .

يشار الى انه ووفقا للمادة 121 من الدستور الايراني، فإن نص القَسَم الذي سيؤديه الرئيس الايراني المنتخب خلال مراسم اداء اليمين الدستورية يوم الثلاثاء 30 تموز/يوليو الجاري، هو كالتالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم وأنا كرئيس للجمهوریة، أقسم امام القران الکریم وشعب ايران بالله عز وعلا، بأنني سوف احرس الدين الرسمي و النظام الجمهورية الإسلامية ودستور البلاد ؛ و استشمر كل ما لدي من قدرات وامكانيات بالمسؤوليات الملقاة علی عاتقي و انذر نفسي لخدمة الشعب و ازدهار البلاد ونشر الدين والاخلاق وادعم الحق والعدالة ، والامتناع عن كل نوع من أنواع السلوك التعسفي؛ بأنني سوف اکون نصیرا للحرية والكرامة لجميع المواطنين و لحقوقهم المشار الیها في الدستور واسعی علی حراسة الحدود واستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي في البلاد ؛ ذلك بطلب المساعدة من الله واتبّاع سنة الرسول والائمة المعصومین (ع) سوف احافظ علی کل هذا باعتباري امینا علی السلطة المخولة لي من قبل الشعب كأمانة مقدسة واسلمها لمن ینتخبه الشعب بعدی."

وذكر يوسفي أنه و بعد مراسم التنصيب، أمام الرئيس الجديد أسبوعين لتقديم برنامجه والوزراء المقترحين الى مجلس الشورى الاسلامي.

ولفت عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي الايراني انه والى جانب رئيس واعضاء مجلس الشورى الإسلامي، تمت دعوة بعض المسؤولين والشخصيات المحلية والأجنبية لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية وتقوم لجنة مكونة من وزارة الخارجية ومجلس الشورى الإسلامي بدعوة شخصيات ومسؤولين من دول مختلفة.

كما ذكر يوسفي بأنه من المقرر أن يكون هناك كلمة لكل من الرئيس المنتخب ورئيس مجلس الشورى الاسلامي ورئيس السلطة القضائية في مراسم اداء اليمين الدستورية.

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