حماس : "إسرائيل" تكذب ولا تريد وقف عدوانها

وقال حمدان في تصريح لقناة العربي الاخبارية اليوم : ان "إسرائيل" تحاول الضغط على حماس بتصعيد عملياتها العسكرية؛ معلقا على ما حدث في دير البلح، بانه "استمرار لمخطط الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع القيادي في حماس : "إسرائيل" تواصل ممارسة الكذب بادعائها أن مدرسة خديجة مجمع قيادة للحركة.

وشهد السبت، مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة خديجة التي تؤوي نازحين وبها مستشفى ميداني في دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر محلية، أن الطائرات "الإسرائيلية" قصفت المدرسة غرب دير البلح، ما أدى لمقتل 30 فلسطينيا على الأقل، منهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.

وأشارت إلى، أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل انتشال الجثث وأن عدد القتلى قابل للارتفاع في أي وقت.

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المصدر / وکالات