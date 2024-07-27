اية الله اعرافي يلتقي جمعا من العلماء وناشطي المراكز الاسلامية في اسنطبول

وافادت ارنا، ان اية الله اعرافي يراس وفدا علمائيا في زيارته الحالية الى تركيا، حيث عقد اجتماعا اليوم السبت، مع جمع من المفكرين ونشطاء المراكز الاسلامية في مدينة اسطنبول، باحثا معهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رئيس الحوزارت العلمية في ايران، اكد خلال اللقاء هذا، ضرورة استمرار النشاطات الدينية والمذهبية دون توقف، وذلك بهدف تبيين مقاصد الاسلام من منطلق العقلانية والمعرقفة وتلبية احتياجات المجتمعات الانسانية في الوقت الحاضر.

كما تطرق اعرافي الى اخر التطورات في فلسطين؛ مؤكدا على تقديم كامل الدعم والتضامن مع الشعب المعلوم في هذا البلد، باعتباره مسؤولية شرعية ودينية تثقل عاتق المسلمين فردا فردا.

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