السفير الإيراني في موسكو يلتقي المستشار الاقتصادي للرئیس الروسي

وبحث الجانبان، في هذا اللقاء، تطوير التعاون الاقتصادي بين ایران وروسیا بما في ذلك المشاريع المدرجة على جدول أعمال البلدین.

كما تباحث السفير جلالي وكوبياكوف، حول القمة المرتقبة لرؤساء الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، باستضافة مدينة كازان الروسية، مع التركيز على دور إيران في مجال السلام والاستقرار الاقليميين، ومشاركة روسيا في بناء الطريق السككي "رشت-آستارا" على امتداد ممر الشمال جنوب.

وفي ختام هذا اللقاء، تم التأكيد على ضرورة استمرار المشاورات والتعاون الشامل بين مسؤولي البلدين.

انتهی**2054 / ح ع **