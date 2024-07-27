العراق يدين مجزرة الاحتلال ضد مدرسة تأوي نازحين في غزة

وفي بيان لها اليوم، عبرت الخارجية العراقیة، عن "إدانة واستنكار جمهورية العراق للمجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صهيوني باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في غرب دير البلح وسط قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، أغلبهم من الأطفال".

ولفتت الخارجية العراقية عبر بيانها إلى، أن "هذه المجزرة تعد استمراراً للأعمال العدائية والجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل".

وأكد البيان، "وجوب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإيقاف استمرار سلطة الاحتلال في عملياتها العدوانية، متجاهلةً قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة"؛ داعيا جميع الدول إلى، "الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الإجرامية والتصعيد العسكري، والعمل بشكل جاد في المحافل الدولية للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته والامتثال للقوانين الدولية".

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المصدر / وكالة الأنباء العراقية (واع)