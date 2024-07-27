70 وفدا اجنبيا على قائمة ضيوف اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب

وافادت ارنا حول تفاصيل هذا الخبر، ان 10 رؤساء جمهورية سيقودون وفود بلدانهم الى طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب، فضلا عن 15 وفدا يقودها رؤساء البرلمانات، و16 وفدا برئاسة مساعدي رؤساء الجمهورية ونواب رؤساء الوزراء ونواب رؤساء البرلمانات، و17 وفدا يتراسها ممثلو الامناء العامين والسفراء، و12 وفدا يقودها السفراء المعتمدون لدى ايران.

علما ان مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان"، ستقام عصر يوم الثلاثاء المقبل 30 تموز / يوليو الجاري، في قاعة مجلس الشورى الاسلامي الايراني بالعاصمة طهران.

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