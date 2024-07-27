باقري كني يؤكد على ارادة القادة في طهران وبكين للدفع بالتعاون الثنائي

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم السبت، بين باقري كني مع سفير الصين في طهران "زونغ بي في"؛ ومباحثات الجانبين حول اخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية واهم التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.

واعتبر وزير الخارجية بالوكالة، ان ارتقاء مستوى التعاون بين ايران والصين باعتبارهما لاعبين اساسين في الصعيد الدولي وفي اطار الاليات متعددة الاطراف مثل منظمة شنغهاي ومجموعة بريكس، انه سيكمل مسيرة التعاون المتجهة نحو التقدم بين البلدين.

وعلى صعيد اخر من تصريحاته، نوه باقري كني بالمواقف الايجابية لدى ايران والصين تجاه التطورات في قطاع غزة،؛ داعيا الى تعزيز المشاورات الهادفة لوقف جرائم الابادة التي يقترفها الكيان الصهيوني بحق المدنيين هناك، فورا ومن دون اي شرط.

في المقابل، قدم السفير الصيني تقريرا حول الاجتماع الاخير الذي عقد بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا باستضافة بكين.

واعتبر زونغ بي في، خلال اللقاء مع وزير الخارجية الايراني بالوكالة اليوم، ان الثقة المتبادلة بين طهران وبكين، تشكل دعامة رصينة للتعاون القائم برعاية كبار قادة البلدين، كما اشار الى رغبة الحكومة والشعب الصينيين في تنفيذ "خطة التعاون الستراتيجي الشاملة" بين البلدين.

وتحدث السفير الصيني ايضا عن رسالة التهنئة التي بعثها بها رئيس جمهورية بلاده الى الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان"، مؤكدا على ارادة بكين لمتابعة التوافقات الثنائية والدفع بعجلة التعاون متعدد الاطراف.

وفي الختام، اعلن زونغ بي في، ان وفدا رفيع المستوى سيمثل حكومة الصين في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في طهران.

انتهى ** ح ع