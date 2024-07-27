مسؤول : نقل 19 سجيناً إيرانياً من إقليم كردستان العراق إلى إيران

طهران/27 تموز/یولیو/ارنا- أعلن نائب وزير العدل في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان، أن 19 إيرانياً كانوا في سجون إقليم كردستان العراق، عادوا الى إيران عبر معبر "تامرشين" الواقع في محافظة أذربيجان الغربية (شمال غربي البلاد) لمواصلة قضاء احكامهم العقابية.

وقد صرح "عسكر جلاليان"، الیوم السبت، أن هذا الإجراء اتُخذ تماشيا مع تطور التعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العراقية. انتهی**2054 / ح ع **