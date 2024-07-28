باقري يجيب على اسئلة الطلبة الجامعيين في مختلف مجالات السياسة الخارجية

والتقى باقري يوم السبت، على هامش زيارة جماعية قام بها الطلبة التعبويون بجامعة طهران لمعرض " ألف وعشرون يومًا من الابتكار والجهود لجهاز السياسة الخارجية في الجمهورية الإسلامية".

واعتبر الإيمان والإبداع وعدم التبعية للتيارات السياسية، وبالتالي حرية الشباب وتفكيرهم الحر، السبب الرئيسي لتأكيد قائد الثورة الإسلامية على قدرات الشباب وتوصيته لمسؤولي الدولة للاستفادة من هذا الرصيد الفريد.

وفي إشارة إلى مهام وواجبات وإنجازات وزارة الخارجية، أجاب باقري على أسئلة الطلاب حول أهمية تعزيز التعددية والمعاهدات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس بهدف تحييد العقوبات الظالمة، وتحقيق التقدم والازدهار، والإنجازات في الأنشطة النووية، والمفاوضات لرفع العقوبات، ومواجهة إجراءات اميركا القسرية أحادية الجانب.

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