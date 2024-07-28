للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. قصف قاعدة "كونيكو" الأميركية في دير الزور السورية

واكد مصدر ميداني للميادين أنّ دوي انفجارات سُمع في محيط حقل كونيكو من جراء استهداف القاعدة بصلية صاروخية، ليرتفع عدد الاستهدافات ضدّ القاعدة، خلال 24 ساعةً، إلى 3 مرات.

وحلّق الطيران المروحي الحربي الأميركي في أجواء ريف دير الزور الشرقي والمنطقة التي تقع فيها القاعدة، شمالي دير الزور، بعد القصف الصاروخي.

كذلك، أطلقت القوات الأميركية القنابل المضيئة في الأجواء المحيطة بالقاعدة.

يُذكر أنّ صليات صاروخيةً استهدفت القاعدة خلال ساعات الفجر الأولى من السبت لمرتين، بحسب التقرير.

وشددت المصادر الميدانية للميادين على أنّ الصواريخ أصابت القاعدة، موضحةً أنّ القصف تزامن مع غارةٍ نفّذها الطيران الأميركي، واستهدفت حي الجورة في محيط دير الزور.

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