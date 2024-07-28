وزير التراث الثقافي يهنئ بتسجيل "هكمتانه" على قائمة التراث العالمي

وكتب ضرغامي في حسابه على منصة "إكس": أبارك تألق هكمتانه في سماء الحضارة والثقافة العالميتين!

وقال: تحية لشهداء وابطال همدان، الذين يشكلون هوية ايران. معربا عن شكره لجميع القائمين على التراث الثقافي للبلاد على هذا الانجاز.

وكانت الدورة الـ 46 لمؤتمر التراث العالمي لليونسكو والمنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، قد صادقت على تسجيل ملف "هكمتانة" الايراني على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وذلك بعد إدخال بعض الاصلاحات باقتراح من ايكوموس وبعض اعضاء اللجنة (قطر وكازاخستان وفيتنام وتركيا وكينيا ورواندا)، وصوتت لصالح حذف "المركز التاريخي لهمدان"، وبذلك دخل المعلم الايراني الـ 28 هذا، الى القائمة العالمية للتراث الثقافي.