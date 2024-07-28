بعد قليل؛ تبدأ مراسم تصديق قائد الثورة على رئاسة الرئيس المنتخب

ويشارك كبار المسؤولين في المراسم التي تقام في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، ويتم التصديق على مرسوم منتخب الشعب لتولي رئاسة الجمهورية تاسيسا على البند 9 من المادة 110 من الدستور على يد الولي الفقيه.

ويشارك في المراسم اكثر من 2500 من المسؤولين المدنيين والعسكريين، ورؤساء واساتذة الحوزات العلمية والجامعات وممثلي المهن المختلفة وجمع من اسر الشهداء وسفراء البلدان الاجنبية المعتمدين لدى طهران.

وستبث المراسم على الهواء عبر موقع KHAMENEI.IRوالمحطات الاذاعية والقنوات التلفزيونية لهيئة الاذاعة والتلفزيونية الايرانية وقنواتها الدولية.