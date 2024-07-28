قائد الثورة، يعين مسعود بزشكيان، رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية

وقد اقيمت مراسم التصديق واعطاء مرسوم رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة وبدء الرئيس المنتخب مهام عمله رسميا، اليوم الاحد برعاية قائد الثورة الاسلامية وجمع من كبار مسؤولي الدولة في حسينية الامام الخميني (رض).

وتلا فيها رئيس مكتب قائد الثورة، مرسوم منتخب الشعب لتولي رئاسة الجمهورية على اساس البند 9 من المادة 110 من الدستور.

وفيما يلي نص المرسوم:

بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی العالمین

الحمد لله العلي القدير، الذي جعل مرة اخرى ايران الاسلامية شامخة مرفوعة الراس واضفى العزة والرفعة للشعب العظيم؛

إن الاختبار المصيري للانتخابات الرئاسية، قد انجز بهمة الشعب والمسؤولين، وفي ظروف صعبة، بهدوء واستقرار ورصانة، وأصبحت الشخصية المنتخبة من الشعب، جاهزة لتادية مسؤولية جسيمة.

إن الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، وبعد دورة لم تكتمل للرئيس الفقيد الشهيد، تعد احد افتخارات الشعب الايراني، ومؤشرا على استقرار النظام الاسلامي المستدام، وتؤشر الى عقلانية ومتانة المشهد السياسي للبلاد.

إن القاء نظرة على بعض الظواهر غير اللائقة في بعض الاختبارات المماثلة لبعض مناطق العالم، تظهر تالق وبهاء ايران والشعب الايراني.

والان، فاني إذ اشكر جميع الذين اضطلعوا بدور في ارساء هذا الفخر والشرف، واتباعا للشعب الايراني العظيم، اصدق على صوته الممنوح لشخصية حكيمة وصادقة وشعبية والعالم السيد الدكتور مسعود بزشكيان، واعينه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية. وابتهل في الدعاء واتمنى بحميمية بالنجاح والتوفيق له، واذكّر بان صوت الشعب وتصديقي، سيستمران طالما بقي نهجه الدائم على سلوك صراط الاسلام والثورة المستقيم. والسلام على عباد الله الصالحين. السيد علي الخامنئي، في 7 مرداد 1403، (28 تموز/يوليو 2024).