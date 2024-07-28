محمدرضا عارف" نائبا اول لرئيس الجمهورية

ومحمد رضا عارف، الذي كان نائبا اول لرئيس الجمهورية في حكومة الاصلاحات، عين نائبا اول في ادارة الرئيس مسعود بزشكيان.

وجاء في مرسوم التعيين: استنادا الى المادة 124 للدستور، ونظرا الى كفائتك وخبراتك القيمة في الادارة والتنفيذ، اعينك بموجب هذا المرسوم، نائبا اول لرئيس الجمهورية.

وتابع الرئيس بزشكيان: ان ميثاقنا المشترك هو وثيقة الافاق والسياسات العامة والخطة الخمسية السابعة، اذ يجب وضعها على جدول الاعمال بقوة واجتذاب مشاركة وتعاون الجميع والافادة من كافة الطاقات والقدرات.

وكان عارف نائبا عن طهران وري وشميرانات واسلامشهر وبرديس في مجلس الشورى الاسلامي ورئيس كتلة الامل في الدورة العاشرة للمجلس وعضوا في المجلس الاعلى للثورة الثقافية.

وكان رئيسا لجامعة طهران في الفترة من 1994 الى 1997. بالاضافة الى مناصب اخرى.