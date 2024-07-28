٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٠٨ م
رمز الخبر: 85551256
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journalistکاظم شماعییان

باقري: تسجيل "هكمتانه" عالميا مؤشر على الجدية في حماية التاريخ والثقافة الايرانية

٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٠٨ م
رمز الخبر: 85551256
باقري: تسجيل "هكمتانه" عالميا مؤشر على الجدية في حماية التاريخ والثقافة الايرانية

طهران/ 28 تموز/يوليو/ارنا – اعتبر وزير الخارجية بالانابة علي باقري ان تسجيل "هكمتانة" على قائمة التراث العالمي لليونسكو مؤشر على جدية ايران في حماية تاريخها وتراثها الثقافي العريق.

واضاف باقري ان الدبلوماسية الثقافية، هي جزء لا يتجزا من العمل الدبلوماسي وان وزارة الخارجية ترى أنها ملزمة بالتعاون مع وزارة التراث الثقافي في هذا المجال المهم.

وكتب باقري في حسابه الشخصي على منصة "اكس": ان تسجيل هكمتانه احد اعرق مهود الحضارة الايرانية تبلغ قدمها اكثر من 3000 سنة ونشأ فيها علماء عظام مثل ابن سينا وبابا طاهر، هي مؤشر على جدية الجمهورية الاسلامية الايرانية في حماية تاريخها وثقافتها العريقة.

واضاف ان الدبلوماسية الثقافية، هي جزء لا يتجزا من العمل الدبلوماسي وان وزارة الخارجية ترى أنها ملزمة بالتعاون مع وزارة التراث الثقافي في هذا المجال المهم.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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