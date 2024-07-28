بزشكيان: يجب تشكيل وزارة تكون مظهرا للوئام الوطني

واضاف بزشكيان الذين كان اليوم الاحد يتحدث في اجتماع لمجلس الوزراء حضره بعد التصديق على رئاسته من قبل قائد الثورة، اضاف اننا ان تصرفنا بهذه الطريقة، فانه سيكون بمقدورنا التحرك تاسيسا على مطلب وتوقعات قائد الثورة.

وقال انه غير مفهوم بالنسبة لي ما يقال احيانا ان ثمة خلافات بين بعض مسؤولي الحكومة، لان لدينا افاقا واضحة وسياسات محددة يجب التحرك باتجاهها، وان قمنا بصياغة خطة علمية وممنهجة ومتطابقة مع النماذج الناجحة والتجربة الدولية، وان يكون هناك اجماع بشان تنفيذها، فحينها لن يكون معنى للخلاف والنزاع.

واكد الرئيس بزشكيان انه ليس مقررا الاتيان بخطة جديدة وان كانت الخطط الموجودة فيها اشكالات ولا تتناغم مع السياسات المحددة، فاننا سنقوم باصلاحها.

واكد انه يؤمن ان وضعنا يدا بيد ونحقق الوحدة والانسجام فيما بيننا، فاننا سنكون قادرين على التغلب على المشكلات.

وتحدث في الجلسة رئيس الجمهورية السابق بالانابة محمد مخبر فقدم التهاني للدكتور بزشكيان كتاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان الشهيد رئيسي كان يتحلى بميزتين بارزتين هما التاكيد على حل المسائل والمشاكل والتواصل مع الشعب. والحمد لله ان هاتين الميزتين موجودتان لدى الدكتور بزشكيان، وتشكلان رصيدا قيما وكلنا مكلفون بدعمه ومساندته في هذه المسؤولية الجسيمة.