اكثر من 70 وفدا اجنبيا يشارك في حفل اداء الرئيس الايراني المنتخب اليمين الدستورية

فعقب مراسم تنصيب الرئيس المنتخب من قبل قائد الثورة يوم الأحد سيحضر الدكتور مسعود بزشكيان امام البرلمان يوم الثلاثاء لاداء اليمين امام اعضاء البرلمان وفقا للمادة 121 وبحضور أعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية.

واشار رئيس لجنة اقامة مراسم اداء اليمين في تصريح للصحفيين الى حضور ضيوف اجانب في مراسم اداء اليمين وقال ان دول طاجيكستان وتركمانستان وافريقيا الوسطى وباكستان وسوريا وصربيا وكوبا واذربيجان وارمينيا وجورجيا وغينيا بيساو ستشارك في المراسم على مستوى رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء.

وتابع شريفي ان رؤساء برلمانات روسيا والجزائر وبيلاروسيا وكازاخستان واوزبكستان وماليزيا والعراق وبوركينافاسو واوغندا وجزر القمر ومالي وسريلانكا والسنغال وكوريا الشمالية سيشاركون في هذه المراسم .

وافاد انه ستشارك الإمارات ولبنان والأردن وميانمار وزيمبابوي وقرغيزستان والبرازيل والمالديف والغابون على مستوى نائب رئيس الجمهورية او نائب رئيس الوزراء.

وأوضح شريفي: أن دول تنزانيا والنيجر وفنزويلا والبحرين واليمن وليبيا ومصر والسودان وبوليفيا والكويت وموريتانيا وميانمار والكونغو وغامبيا وإريتريا أعلنت أيضا عن حضورها على مستوى وزراء الخارجية.

وسترسل دول أخرى، بما في ذلك الهند ونيكاراغوا والنيجر وغانا وبلغاريا وأيسلندا وتونس والمجر وكولومبيا والإكوادور والمكسيك وتشيلي وأوروغواي ومالطا وسيراليون، وزراء أو سفراء لها إلى هذا الحدث.

بالإضافة إلى الدول المذكورة؛ سيحضر هذا الحفل الأمناء العامون للمنظمات الدولية بما في ذلك: منظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، ومنظمة التعاون الاقتصادي، D8، الاتحاد الدولي للصناعات الأساسية، المنظمة الدولية لرابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون التنفيذية: أن هذه الإحصائية ليست نهائية وهناك إمكانية لزيادة الدول المشاركة في هذا الحفل، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وأشار شريفي إلى التغطية الإعلامية لهذا الحفل وحضور مراسلين محليين وأجانب، وقال: سيتم نقل هذا الحفل على الهواء مباشرة على القنوات التلفزيونية المحلية. كما سيشارك في حفل الافتتاح أكثر من 600 مراسل ومصور ومصور فيديو من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وجرت يوم الاحد مراسم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان من قبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

وحسب المادة 121 من الدستور، سيحضر الرئيس المنتخب في مجلس الشورى الاسلامي لاداء اليمين الدستورية بحضور نواب الشعب وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية.

وستقام مراسم أداء اليمين للدورة الرئاسية الرابعة عشرة في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينتش) في مجلس الشورى الإسلامي.

انتهى ** 2342