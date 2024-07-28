عارف: تم التاكيد على ضرورة الوفاق والتآزر في الاجتماع الاول للحكومة برئاسة بزشكيان

وكتب محمد رضا عارف في منشور له على شبكة X الاجتماعية مساء الاحد: اننا اذ نعرب عن الامتنان لرئيس الجمهورية المحترم ومشاعر المودة من كبار مسؤولي الدولة والناشطين السياسيين والمدنيين والإعلاميين والشعب الابي، تم التاكيد في الاجتماع الأول للحكومة على ضرورة التوافق والتآزر لتحقيق الأهداف السامية للحكومة.

وأضاف: أتمنى أن نشهد تضامناً وطنياً أكثر من الماضي من أجل تقدم وتطور إيران العزيزة.

وانعقد الاجتماع الأول للحكومة مساء الأحد بحضور الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان ومحمد رضا عارف النائب الأول لرئيس الجمهورية ومحمد مخبر رئيس الجمهورية بالوكالة السابق.

وجرت يوم الاحد مراسم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان من قبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

وحسب المادة 121 من الدستور، سيحضر الرئيس المنتخب في مجلس الشورى الاسلامي لاداء اليمين الدستورية بحضور نواب الشعب وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية.

وستقام مراسم أداء اليمين للدورة الرئاسية الرابعة عشرة في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينتش) في مجلس الشورى الإسلامي.

انتهى ** 2342