٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:١٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85551380
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الأهلي الإماراتي يتعاقد رسمياً مع النجم الدولي الايراني سردار آزمون

٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:١٤ ص
رمز الخبر: 85551380
الأهلي الإماراتي يتعاقد رسمياً مع النجم الدولي الايراني سردار آزمون

طهران / 29 تموز/يوليو/ارنا- أعلن نادي شباب الأهلي الاماراتي رسميا يوم الأحد، تعاقده مع المهاجم الإيراني الدولي سردار آزمون، قادما من باير ليفركوزن، بعدما اجتاز اللاعب إجراءات الفحص الطبي.

ومن المقرر أن يلتحق آزمون بتدريبات الفريق الإماراتي خلال الأيام المقبلة، بعد عودة بعثة شباب الأهلي مؤخرا من معسكر الإعداد الخارجي في النمسا.

ويعتبر التعاقد مع آزمون، من أبرز صفقات شباب الأهلي، نظرا لمسيرة المهاجم الذي سجل مع منتخب إيران، 53 هدفا في 83 مباراة.

كما يملك اللاعب مسيرة احترافية جيدة، إذ انضم آزمون إلى باير ليفركوزن في عام 2022 قادما من زينيت سان بطرسبرغ، وتمت إعارته إلى روما في الموسم الماضي.

وخاض آزمون 32 مباراة مع ليفركوزن في الدوري الألماني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، و9 مباريات في الدوري الأوروبي، وأحرز 5 أهداف ، ولعب في الموسم الماضي، 29 مباراة مع روما، وأحرز 3 أهداف، و 4 تمريرات حاسمة.

انتهى ** 2342

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