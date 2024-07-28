الأهلي الإماراتي يتعاقد رسمياً مع النجم الدولي الايراني سردار آزمون

ومن المقرر أن يلتحق آزمون بتدريبات الفريق الإماراتي خلال الأيام المقبلة، بعد عودة بعثة شباب الأهلي مؤخرا من معسكر الإعداد الخارجي في النمسا.

ويعتبر التعاقد مع آزمون، من أبرز صفقات شباب الأهلي، نظرا لمسيرة المهاجم الذي سجل مع منتخب إيران، 53 هدفا في 83 مباراة.

كما يملك اللاعب مسيرة احترافية جيدة، إذ انضم آزمون إلى باير ليفركوزن في عام 2022 قادما من زينيت سان بطرسبرغ، وتمت إعارته إلى روما في الموسم الماضي.

وخاض آزمون 32 مباراة مع ليفركوزن في الدوري الألماني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، و9 مباريات في الدوري الأوروبي، وأحرز 5 أهداف ، ولعب في الموسم الماضي، 29 مباراة مع روما، وأحرز 3 أهداف، و 4 تمريرات حاسمة.

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