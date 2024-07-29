حزب الله يقصف تموضعات لجنود الاحتلال في مستوطنتي المنارة وشتولا

وأصابت المقاومة الإسلامية في لبنان تموضعات الاحتلال إصابةً مباشرةً، في مستعمرة المنارة، بحسب ما أعلن الإعلام الحربي، ما أدى إلى احتراقها وإصابة من فيها، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على لبنان.

وأكد مراسل الميادين في لبنان قصف هدف إسرائيلي في "الجليل الغربي"، بنيران مباشرة من لبنان.

كما استهدفت المقاومة تموضعاً لقوّات الاحتلال ونقاط انتشاره في مستعمرة شتولا ‏ومحيطها بالأسلحة المناسبة، وأصابت أهدافها بشكل دقيق.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صاروخين في شتولا، إضافةً إلى إصابة مباشرة لمبنى واندلاع حريق في المكان.

تأتي هذه العمليات بعد قصف "الجيش" الإسرائيلي خلال ساعات الصباح والليل سهل طاريا في البقاع وقرى شبريحا وبرج الشمالي وكفركلا ورب ثلاثين والخيام وطير حرفا في جنوب لبنان.

إضافةً إلى ذلك، شنّت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدة العباسية جنوبي لبنان، ومحيط بلدة برج الشمالي، كما استهدفت بلدة الخيام بغارتين جويتين. وقد تسبب القصف الإسرائيلي في اندلاع حرائق وأضرار في ممتلكات المدنيين.

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