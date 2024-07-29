كنعاني: الانتخابات الحماسية في فنزويلا تدل على مأسسة الديمقراطية بالرغم من التهديدات والعقوبات

في منشور له عبر صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ، الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا السياق ايضا هنأ كنعاني الرئيس الفنزويلي المنتخب وشعب وحكومة هذا البلد على نجاح إجراء العملية الانتخابات الرئاسية في فنزويلا.

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان الانتخابات في فنزويلا التي أجريت رغم بعض التهديدات والعقوبات القاسية المفروضة ،بحضور ومشاركة الشعب وبإشراف مئات المراقبين الدوليين من الدول والمؤسسات والمنظمات تدل على مأسسة العملية الديمقراطية في هذا البلد.

وأشار كنعاني الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجدد دعمها وتضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية من أجل الارتقاء ببرامج التنمية الوطنية وتعزيز التعاون الثنائي.

هذا وقد أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة بنيله 51.2% من أصوات الناخبين.

وكان مكتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل ساعة من الاعلان عن النتائج الرسمية، لكنه طلب انتظار إعلان هذه النتائج من قبل المجلس الوطني الانتخابي في هذا البلد.

وفي هذا الصدد أفاد مراسل الميادين من كراكاس أن عددا من الأشخاص توجهوا الى القصر الرئاسي للتعبير عن سعادتهم بفوز مادورو في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية.

كما أعلن مراقبو الانتخابات الذين ذهبوا الى فنزويلا من جنوب أفريقيا أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في هذا البلد كانت حرة ونزيهة وشفافة.

انتهى**ر.م