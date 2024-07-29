شهيدان وجرحى في هجوم إسرائيلي بمسيرة على جنوب لبنان

ولم يذكر الدفاع المدني اللبناني ما إذا كان الشهداء من المدنيين أو المسلحين.

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت، صباح اليوم الإثنين، دراجة نارية بين ميس الجبل وشقرا جنوبي لبنان.

وهذا هو أول هجوم إسرائيلي على لبنان يسقط شهداء منذ ما قالت "إسرائيل" إنه هجوم صاروخي نفذه حزب الله يوم السبت وأسفر عن مقتل 12 في هضبة الجولان التي تحتلها "إسرائيل".

وينفي حزب الله تورطه في ذلك الهجوم.

وفجر اليوم، شنت "إسرائيل" غارة على منزل في بلدة مركبا من دون إصابات، كما قصفت بلدة عيترون بجنوب لبنان في وقت سابق.

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