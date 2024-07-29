٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٣٩ ص
رمز الخبر: 85551756
T T
٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

سمات

Dossier

شهيدان وجرحى في هجوم إسرائيلي بمسيرة على جنوب لبنان

٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٣٩ ص
رمز الخبر: 85551756
شهيدان وجرحى في هجوم إسرائيلي بمسيرة على جنوب لبنان

طهران/ 29 تموز/ يونيو/ ارنا- قال الدفاع المدني اللبناني، اليوم الاثنين، إن شخصين استشهدا وأصيب 3 آخرون، بينهم طفل، في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة قرب بلدة شقرا في جنوب لبنان.

ولم يذكر الدفاع المدني اللبناني ما إذا كان الشهداء من المدنيين أو المسلحين.

شهيدان وجرحى في هجوم إسرائيلي بمسيرة على جنوب لبنان

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت، صباح اليوم الإثنين، دراجة نارية بين ميس الجبل وشقرا جنوبي لبنان.

 وهذا هو أول هجوم إسرائيلي على لبنان يسقط شهداء منذ ما قالت "إسرائيل" إنه هجوم صاروخي نفذه حزب الله يوم السبت وأسفر عن مقتل 12 في هضبة الجولان التي تحتلها "إسرائيل".

وينفي حزب الله تورطه في ذلك الهجوم.

وفجر اليوم، شنت "إسرائيل" غارة على منزل في بلدة مركبا من دون إصابات، كما قصفت بلدة عيترون بجنوب لبنان في وقت سابق.

انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

سمات

Dossier

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .