جرائم الصهاينة مستمرة بقطاع غزة و عدد الشهداء يتخطى الـ 39 ألفا

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان لها اليوم عن ارتكاب الكيان الصهيوني ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٦٦ شهيدا و ٢٤١ اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني الى 39 الفا و324 شهيدا و ٩٠ الفا و830 اصابة منذ السابع من اكتوبر /تشرين الاول الماضي.

وأضافت الوزارة في بيانها أن جثامين عدد من الشهداء بقيت تحت الأنقاض و تعجز المنظمات الإغاثية عن الوصول إليها ونقلها بسبب عدوان الصهاينة المستمر.

وبعد مرور 298 يوما على العدوان الصهيوني على قطاع غزة ، وعلى الرغم من كل أشكال القتل والتدمير والمجازر وحرب التجويع والحصار الا ان هذا الكيان الغاصب لم يستطع الى الان تحقيق اي من اهدافه المعلنة انما بات يغرق أكثر فأكثر في أزماته الداخلية والخارجية يوما بعد يوم.

وما قام به هذا الكيان الغاصب خلال هذه الفترة سوى ارتكاب افظع وابشع المجازر والدمار وجرائم الحرب وانتهاك القوانين الدولية وقصف منظمات الإغاثة وفرض المجاعة والتجويع في هذه المنطقة.

وعلى الرغم من مرور 10 اشهر على هذا العدوان، لم يتمكن الكيان الصهيوني من القضاء على حركة حماس وقدراتها فقط انما ايضا يشهد هذا الكيان مواقف البغض والكراهية غير المسبوقة من قبل الرأي العام العالمي بسبب جرائمه المروعة والمرتكبة في غزة.

انتهى**ر.م