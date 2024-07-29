وزير الداخلية يعلن التنسيق مع الجانب العراقي لإحياء الزيارة الاربعينية

جاء ذلك في تصريح لوزير الداخلية، اليوم الاثنين، على هامش اجتماع اللجنة المركزية للزيارة الاربعينية؛ مبينا انه تم خلال الاجماع مناقشة العديد من القضايا ذات الاهمية والصلة، مع التركيز على ضرورة متابعتها من قبل الجانبين الايراني والعراقي.

واوضح وحيدي، انه من الامور التي نوقشت خلال اجتماع اللجنة اليوم، يعود الى عمليات الشحن والنقل، حيث طرحت الاجراءات التي يجب متابعتها بهذا الشان.

كما تطرق الى الشؤون الصحية المتعلقة بالزوار عند المنافذ الحدودية الايرانية وايضا بعد وصولهم الى العراق؛ موضحا ان وزارة الصحة الايرانية سوف تتولى جانبا من هذه المسؤولية، بينما يقوم الهلال الاحمر بتقديم الخدمات ذات الصلة الى الزوار داخل العراق.

كما وجه الوزير وحيدي، النصيحة للزوار بان ينظموا زيارتهم كي لا تزيد فترة بقائهم داخل العراق عن 6 الى 7 ايام، وبما يتيح للجميع امكانية الحصول على الخدمات المتوفرة طوال مراسم الاربعينة.

انتهى ** ح ع