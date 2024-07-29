٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85552180
T T
٠ Persons

سمات

رسالة وزير التربية والتعليم لأولمبياد الفيزياء العالمي

٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ م
رمز الخبر: 85552180
رسالة وزير التربية والتعليم لأولمبياد الفيزياء العالمي

طهران/29 تموز/یولیو/ارنا- أكد وزير التربية والتعليم الايراني "رضا مراد صحرائي"، في رسالة بمناسبة ختام أولمبياد الفيزياء العالمي الذي استضافته الجمهوية الاسلامية، أن إيران حاولت توفير بيئة منافسة عادلة طوال هذا الأولمبياد.

واضاف وزير التربية والتعليم عبر رسالته : لقد انتهت هذه الفترة من أولمبياد الفيزياء العالمي، وحاولنا أن نوفر لكم أفضل الظروف حتى يتمكن المفكرون الشباب اليوم وعلماء المستقبل من التنافس معًا في بيئة عادلة وودية.

كما هنأ "مراد صحرائي"، الفرق المختارة لحصولها على المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي؛ مثمنا جهود القائمين على تنظيم هذه المسابقة ولجنة التحكيم.

وأعرب وزير التربية الايراني عن أمله في أن تكون للفرق المشاركة وضيوف هذا الحدث العلمي ذكريات طيبة عن زيارتهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

انتهی**2054 / ح ع **

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .