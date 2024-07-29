رسالة وزير التربية والتعليم لأولمبياد الفيزياء العالمي

واضاف وزير التربية والتعليم عبر رسالته : لقد انتهت هذه الفترة من أولمبياد الفيزياء العالمي، وحاولنا أن نوفر لكم أفضل الظروف حتى يتمكن المفكرون الشباب اليوم وعلماء المستقبل من التنافس معًا في بيئة عادلة وودية.

كما هنأ "مراد صحرائي"، الفرق المختارة لحصولها على المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي؛ مثمنا جهود القائمين على تنظيم هذه المسابقة ولجنة التحكيم.

وأعرب وزير التربية الايراني عن أمله في أن تكون للفرق المشاركة وضيوف هذا الحدث العلمي ذكريات طيبة عن زيارتهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

انتهی**2054 / ح ع **