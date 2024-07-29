٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85552208
T T
٠ Persons

سمات

قيادة العمليات المشتركة العراقية تكشف عن استعداداتها لتأمين الزيارة الأربعينية

٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٤١ م
رمز الخبر: 85552208
قيادة العمليات المشتركة العراقية تكشف عن استعداداتها لتأمين الزيارة الأربعينية

طهران / 29 تموز / يونيو / ارنا -أعلن رئيس خلية الإعلام الإمني، الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية "اللواء تحسين الخفاجي"، عن الاستعدادات الأمنية المتعلقة بالزيارة الأربعينية التي ستصادف أواخر الشهر المقبل.

وقال الخفاجي في تصريح صحفي اليوم الاثنين : إن قيادة العمليات المشتركة بدأت بالاستعداد للزيارة الأربعينية منذ فترة بالتعاون مع اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها وزير الداخلية، تم عقد سلسلة من الاجتماعات تضمنت تهيئة وتجهيز القطعات التي ستتولى تأمين الزيارة.

وأضاف، "نتوقع ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه ولذلك الخطة الأمنية شملت جهد استخباري والقيام بعمليات نوعية وتهيئة كل مقتربات ومداخل مدينة كربلاء، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بالمدينة".

وتابع القائد العسكري العراقي : هذا العمل يحتاج إلى استطلاع جوي وجهد استخباري وأطواق أمنية متعددة تتوزع على القوات الأمنية وفي آخر اجتماع تمت مناقشة المراحل النهائية الخاصة بالزيارة، وقواتنا الأمنية تقوم بجهد كبير في مجال تقديم الخدمات وتهيئة الطرق ومنع القطوعات وكذلك وسائط النقل من وإلى مدينة كربلاء، بالإضافة إلى استطلاع جوي على مدار 24 ساعة من خلال القوة الجوية وطيران الجيش، وكذلك تهيئة طائرات خاصة كإسعاف جوي.

وأكمي الخفاجي: كما أن هناك تعليمات من القوات الأمنية لأصحاب المواكب وكذلك تنبيه الزائرين بعدم التعامل مع المواكب إلا المعتمدة، وأيضاً تم توزيع بعض التعليمات الخاصة بالزيارة وتشمل تبليغ القوات الأمنية بأي حالة مشبوهة أثناء المسير إلى كربلاء، إلى جانب زيادة أعداد المفارز الأمنية والمفتشين.

انتهى ** ح ع 

_________________________________

المصدر  / شفق نيوز

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .