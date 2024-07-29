سيدة إيرانية ترفع راية التضامن بين إيران وفلسطين في أولمبياد باريس2024

وافادت ارنا، ان بطلة التجديف الإيرانية زينب نوروزي المشاركة في أولمبياد باريس 2024م، ظهرت اليوم وهي تحمل راية التضامن بين إيران وفلسطين، تعبيرا عن التضامن والانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم.
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باریس / 29 تموز / یولیو / ارنا - السيدة "زينب نوروزي" من اعضاء منتخب التجديف الوطني الإيراني للسيدات، رفعت الیوم "راية التضامن بين إيران وفلسطين"خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024م.
وافادت ارنا، ان بطلة التجديف الإيرانية زينب نوروزي المشاركة في أولمبياد باريس 2024م، ظهرت اليوم وهي تحمل راية التضامن بين إيران وفلسطين، تعبيرا عن التضامن والانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم.
انتهی**2054
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