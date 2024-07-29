٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٣٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85552279
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سيدة إيرانية ترفع راية التضامن بين إيران وفلسطين في أولمبياد باريس2024

٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٣٠ م
رمز الخبر: 85552279
سيدة إيرانية ترفع راية التضامن بين إيران وفلسطين في أولمبياد باريس2024

باریس / 29 تموز / یولیو / ارنا - السيدة "زينب نوروزي" من اعضاء منتخب التجديف الوطني الإيراني للسيدات، رفعت الیوم "راية التضامن بين إيران وفلسطين"خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024م.

وافادت ارنا، ان بطلة التجديف الإيرانية زينب نوروزي المشاركة في أولمبياد باريس 2024م، ظهرت اليوم وهي تحمل راية التضامن بين إيران وفلسطين، تعبيرا عن التضامن والانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم.

انتهی**2054

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