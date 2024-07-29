سيدة إيرانية ترفع راية التضامن بين إيران وفلسطين في أولمبياد باريس2024

وافادت ارنا، ان بطلة التجديف الإيرانية زينب نوروزي المشاركة في أولمبياد باريس 2024م، ظهرت اليوم وهي تحمل راية التضامن بين إيران وفلسطين، تعبيرا عن التضامن والانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم.

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