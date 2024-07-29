بزشكيان : ايران وكوبا لديهما ارادة لن تخل في توسيع العلاقات الثنائية

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع، مساء اليوم الاثنين، بين بزشكيان ورئيس وزراء كوبا "مانوئيل ماررو كروز" والذي وصل طهران على راس وفد للمشاركة في حفل اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد.

وعبر بزشكيان عن تقديره لرسائل التضامن الذي وصلت من جانب الحكومة والشعب الكوبيين في حادث استشهاد السيد رئيسي ومرافقيه؛ مؤكدا على عزيمة الجمهورية الاسلامية في عهد الحكومة الجديدة لتطوير وتعزيز التعاون مع كوبا.

كما نوه الرئيس الايراني الجديد بالتاريخ النضالي للشعب الكوبي امام الامبريالية؛ واصفا ازدهار العلاقات بين الدول المستقلة والحرة مثل ايران وكوبا انه يسهم بشكل مؤثر في مواجهة النزعات الاحادية.

وعلى صعيد اخر من تصريحاته خلال اللقاء، ادان بزشكيان جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الاعزل في قطاع غزة؛ كما استنكر المواقف المتخاذلة وصمت الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان مثل امريكا وبعض الانظمة الغربية قبال هذه المجازر.

واعتبر الرئيس الايراني، مواقف كوبا في مناصرة الشعب الفلسطيني انها تبعث على التقدير؛ مؤكدا ضرورة اتخاذ اجراءات عملية من جانب المحافل الدولية لوقف جرائم الاحتلال في غزة.

الى ذلك، هنا رئيس الوزراء الكوبي بانتخاب بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران؛ كما حيا ذكرى الرئيس الشهيد السيد رئيسي.

ووصف كروز العلاقات بين طهران وهافانا انها ستراتيجية وقائمة على ركائز الاخوة ومميزة؛ قائلا : ان البلدين لديهما مواقف ورؤى مشتركة، وان توسع العلاقات بينهما سيؤثر بشكل كبير في مواجهة سياسات الحظر الامريكي الظالمة.

وندد رئيس الوزراء الكوبي، خلال اللقاء مع بزشكيان اليوم، بالممارسات الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني؛ مطالبا المحافل الدولية باتخاذ اجراءات مؤثرة لوقف تلك المجازر.

انتهى ** ح ع