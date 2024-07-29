الرئيس بزشكيان : طهران لديها تدابير مناسبة من اجل التسريع في تنفيذ الاتفاقات مع دمشق

جاء ذلك خلال اللقاء بين بزشكيان، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء السوري "حسين عرنوس"، الذي يزور البلاد للمشاركة في حفل اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني التاسع، عصر يوم غد الثلاثاء.

ولفت الرئيس الايراني الجديد، بانه يتعين على البلدين ايران وسوريا، الى جانب تطوير التعاون الثنائي بينهما، العمل على تفعيل الطاقات الكامنة والمواتية لتعزيز العلاقات بين الدول الاسلامية ايضا.

واعتبر بزشكيان، ان البلدين تربط بينهما اواصر قائمة على الصداقة والاخوة وقد ناصرا بعضهما الاخر خلال الفترات العصيبة؛ كما نوه الى ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية بين شعبيهما.

من جانبه، هنا رئيس مجلس الوزراء السوري بانتخاب بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية، متطلعا له بالموفقية في اداء المهام التي اوكلها الشعب الايراني اليه.

واعلن عرنوس بانه يحمل "احر واصدق التحيات والاماني والتبريكات من جانب الرئيس السوري الى نظيره الايراني".

كما اثنى على المواقف المساندة والدعم الذي قدمتها الدول الصديقة وخاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل تحسين الوضع الامني بسوريا.

ولفت رئيس الوزراء السوري خلال اللقاء مع بزشكيان اليوم، الى اتخاذ خطوات سريعة خلال العامين الاخيرين من اجل توسيع العلاقات بين دمشق وطهران؛ منوها في الوقت نفسه الى وجود طاقات عديدة يمكن توظيفها في سياق تعميق وتعزيز التعاون الثنائي اكثر فاكثر، وان الرئيس الاسد كلّف الحكومة بالمضي في هذا الاتجاه.

انتهى ** ح ع