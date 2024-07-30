قاليباف: يجب على كل إنسان أن يقف ضد مأساة غزة

جاء ذلك في تصريح ادلى به قاليباف خلال اللقاء الذي جرى الاثنين مع نائب رئيس برلمان غانا أندرو أسيما أمواكو، الذي وصل إلى طهران للمشاركة في حفل اداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.

وقال قاليباف ، إنه مع تطور العلاقات بين الحكومات والبرلمانات يمكننا أن نشهد تقدما في مختلف القطاعات، ونأمل أن يتم إنشاء لجان اقتصادية مشتركة بين البلدين حتى تتم معالجة القضايا الاقتصادية بين الجانبين

كما أشار إلى قضية فلسطين وقال: اليوم من واجب كل إنسان أن يتخذ موقفا من هذه القضية ويقدم الدعم اللازم لفلسطين. إن موقف غانا من القضية الفلسطينية، التي يتم تعريفها في مجال حقوق الإنسان، مهم للغاية.

وأضاف رئيس مجلس الشورى: "منذ أكثر من 75 عامًا، يضطهد الكيان الصهيوني الشعب الفلسطيني بضغوط غير قانونية وغير إنسانية، والتحرك الذي قامت به حماس جاء لمواجهة هذا القمع التاريخي والعدوان والضغوط، والإجراء المتخذ ضد ذلك من قبل الكيان الصهيوني وبدعم من أمريكا، هو في الواقع إبادة جماعية.

وتابع: إن الكيان الصهيوني يستهدف المستشفيات والمستوصفات والملاجئ، وهو ما يظهر الوجه الوحشي لهذا الكيان الذي لا يتوانى عن القيتم بأي ظلم . وذلك على الرغم من أنه في أجواء الحرب، يواجه الأهالي مشاكل في توفير المياه والغذاء والدواء، ولا يتلقون أي خدمات طبية.

وذكر قاليباف أنه على كل مسلم ومسيحي ويهودي وكل إنسان لديه ضمير أن يقف ضد هذه المأساة ويعلن موقفا، قائلا: قبل أن تكون القضية الفلسطينية قضية دينية، فهي قضية إنسانية.

*نائب رئيس برلمان غانا

من جانبه اشار أندرو أسيما أمواكو، نائب رئيس البرلمان الغاني، إلى القواسم المشتركة بين غانا وإيران والعلاقات طويلة الأمد بين البلدين، وقال: واجبنا هو مواصلة الأعمال الماضية. إن إنشاء مركز طبي وجامعة من قبل إيران في غانا هو أحد الأمثلة على الإجراءات التي لن ينساها شعب غانا.

وأضاف نائب رئيس البرلمان الغاني: "العديد من الدول تركز على السلطة التنفيذية عندما تتحدث عن العلاقات الثنائية، لكن العلاقات بيننا، بالإضافة إلى العلاقات بين الحكومات، تركز أيضًا على العلاقات البرلمانية الدولية، والتي سوف تكون مهمة بطريقتها الخاصة."

وأعرب عن قلقه إزاء الأحداث التي تشهدها فلسطين، وقال: "اليوم تحدث مأساة إنسانية في غزة، ويبدو أن هناك معايير مزدوجة في حقوق الإنسان".

وصرح نائب رئيس البرلمان الغاني انه يجب تفضيل القضايا الإنسانية على القضايا الأخرى، وقال: لا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال وأماكن مثل المستشفيات والمدارس.

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