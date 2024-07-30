ايران تؤكد على المكافحة الفعالة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية

وقال ايرواني في كلمته يوم الاثنين خلال الجلسة الختامية لإعادة تشكيل اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية: بادئ ذي بدء، أود أن أشيد بالجهود التي بذلتموها في الاجتماعات السابقة للجنة الخاصة، وكذلك بالأمانة العامة على التزامها المتواصل وأنشطتها في التحضير لهذا الاجتماع.

واضاف: إننا نعول على قيادتكم القديرة والمهنية لتحسين نص اتفاقية مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، بما يلبي توقعات واهتمامات جميع البلدان المشاركة. ونكرر التزامنا بالعمل بشكل وثيق معكم لمعالجة الشواغل القائمة والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسائل المتبقية في مشروع الاتفاقية.

وتابع: بالإشارة إلى البيان المشترك الذي قدمته مصر نيابة عن العديد من الوفود والذي يعكس الهدف المشترك لجميع الدول المتمثل في التوصل إلى اتفاقية مبنية على التوافق، فإننا نعلن موافقتنا على مبدأ البيان المذكور والذي يؤكد من أجل الوصول الى نص إيجابي ومقبول ، معالجة بعض القضايا المهمة جدا التي مازالت لم يتم تحديد مهامها بعد وينبغي مناقشتها من أجل المضي قدما نحو الاجماع.

واضاف: من المهام الهامة الموكلة إلى اللجنة الخاصة بموجب القرار 74/247 "صياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية". وينبغي أن يكون هذا هو المحور الرئيسي للاجتماع الحالي؛ إن التعامل مع القضايا التي تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية والغرض منها يصرفنا عن هدفنا الرئيسي المشترك، وهو توفير إطار قانوني دولي قوي ومتين لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

واعتبر ان من دواعي القلق أنه بعد مفاوضات مكثفة ومعارضة قوية لبعض الأحكام بسبب عيوبها المتأصلة في مشروع النص، تم إعادة إدخال هذه الأحكام في النص. ويساورنا القلق بنفس القدر من أن الاقتراحات البناءة التي قدمتها اللجنة وغيرها من الأفرقة ذات التفكير المماثل فيما يتعلق ببعض هذه الأحكام قد تم تجاهلها وحذفها في النص الحالي. ستواصل جمهورية إيران الإسلامية المشاركة بنشاط في أنشطة اللجنة الخاصة لضمان معالجة الشواغل الجادة لوفدنا والعديد من الوفود التي تشاطرها الرأي في النص النهائي.

واضاف: يتم التأكيد مرة أخرى على أن طبيعة هذه الاتفاقية والغرض الذي أعدت من أجله يتطلبان نهجا تقنيا مماثلا لذلك الذي استخدم في صياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولذلك، لا بد من الامتناع عن تكرار بعض التصرفات والتعامل مع قضايا هي في الأساس ضمن نطاق معاهدات حقوق الإنسان والغرض منها. إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وغيرها من المعاهدات ذات الصلة التي انضم إليها جميع أعضاء الأمم المتحدة تقريبًا أو الموقعون عليها لا تتضمن حقوق الإنسان. إن الأساليب المتاحة فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في عدم الخوض في قضايا حقوق الإنسان أثناء صياغتها لا تقلل من أهمية التزامات حقوق الإنسان بل تعكس حقيقة بسيطة وهي أن معاهدات العدالة الجزائية تركز على جوانب فنية محددة لمكافحة الجريمة؛ وينبغي تفويض المسؤولية عن معالجة التزامات حقوق الإنسان في سياق القضايا قيد المناقشة إلى مؤسسات مناسبة أخرى تكون أكثر قدرة على معالجتها، مثل المؤسسات الدولية الشاملة.

وقال ايرواني: في هذا الصدد، نتفق مع وجهة نظر العديد من الوفود فيما يتعلق بالأثر السلبي لإدراج بعض الأحكام التي تغطيها التزامات حقوق الإنسان على التعاون الدولي في التعامل مع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وقد يُنظر إلى مثل هذه الأحكام، التي لا تتفق حتى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، على أنها محاولة لإعادة كتابة التزامات حقوق الإنسان عندما لا تكون لدينا مثل هذه السلطة أو الولاية القضائية. إن مثل هذا الأمر يتعارض مع الهدف الأساسي للاتفاقية، وهناك خوف من أن تذهب نحو التسييس والانتقائية من قبل عدد قليل من الدول. تؤدي مثل هذه القضية إلى تعطيل التعاون وتعيق حماية حقوق الإنسان لضحايا جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك المجتمع ككل ضد مجرمين قساة يستخدمون الثغرات القانونية لإيذاء الناس.

وتابع: نعتقد أن المادة 14 الحالية ليست كافية لحماية أطفالنا من الجريمة المروعة المتمثلة في الاستغلال الجنسي للأطفال في الفضاء الإلكتروني. الغرض الرئيسي من هذه المقالة هو مواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال ومنع الأطفال من الوقوع ضحية للمجرمين. ولا ينبغي أن تكون هناك استثناءات تسمح بالاستغلال الجنسي للأطفال بأي شكل من الأشكال أو تطبيع هذا السلوك الإجرامي بطريقة أو بأخرى. ومع ذلك، فمن الواضح أن الفقرة 3 من المادة 14 تتعارض مع غرض هذه المادة وتبرر الاستغلال الجنسي للأطفال عندما لا يتعلق الأمر بشخص حقيقي. العنصر الأساسي في المادة 14 هو حماية "الأطفال"، وليس شكل المحتوى، لذلك من المستغرب أن بعض الوفود تحاول خلق حدود مصطنعة بين المحتوى الحقيقي وغير الحقيقي في هذه الحالة.

واضاف: إن إساءة استخدام التقدم التكنولوجي والمحتوى المرئي الذي يصور الاستغلال الجنسي للأطفال باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي يميل إلى تطبيع الاستغلال الجنسي للأطفال ويزيد من احتمال ارتكاب مثل هذه الجرائم. إن قصر نطاق هذه المقالة على الأشخاص الحقيقيين أو المحتوى المرئي ليس إجراءً مناسبًا للتعامل مع هذا الأمر؛ ويجب ألا نظهر لأطفالنا أن هناك استثناء في مكافحة هذه الجريمة البشعة. تعلن جمهورية إيران الإسلامية مرة أخرى موقفها المبدئي المتمثل في حظر الاستغلال الجنسي للأطفال بجميع أشكاله؛ وينبغي حذف الفقرة 3 من المادة 14 لهذا الغرض.

وتابع: مرة أخرى، نعرب عن قلقنا بشأن المادة 16، التي لم تأخذ في الاعتبار موقف العديد من الوفود التي اقترحت أو أيدت بندا لاعتماد هذه المادة في القوانين المحلية للعديد من البلدان. في الاجتماع السابق لهذه اللجنة، اقترح وفدنا والبلدان ذات التفكير المماثل ودعمت الأدبيات التي من شأنها أن تنص على الاختلافات بين الأنظمة القانونية المختلفة دون تقويض الهدف النهائي للمادة المذكورة. إن إدراج شرط الإشعار والتحذير، كما اقترحت لجنتنا سابقًا، هو الحد الأدنى من المتطلبات للحصول على الدعم والإجماع حول هذا الشرط.

واضاف ايرواني: في سياق احترام الإيجاز، نعلن بإيجاز أن جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ بموقفها بشأن بعض الأحكام الأخرى في مشروع الاتفاقية، بما في ذلك الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالمواد المذكورة أعلاه، وسوف يتم تناوله خلال هذه الجلسة.

وقال في الختام، أود أن أعلن خلال هذا الاجتماع دعم وتعاون وفدي الكامل من أجل وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأغراض الإجرامية. ونحن ملتزمون بالعمل معا للتوصل إلى توافق في الآراء وتقديم مشروع اتفاقية تتضمن أحكاما قوية يمكنها مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية بشكل فعال.

انتهى ** 2342